Logiciel de vente sur le terrain - Applications les plus populaires - Suède

Promomash est la seule plateforme de gestion des promotions tout-en-un destinée aux marques CPG en croissance dans le commerce de détail. Planifiez, exécutez, analysez et optimisez toutes vos promotions de commerce de détail, vos activités de vente et de marketing sur le terrain et vos démonstrations en magasin en un seul endroit - et externalisez votre plus gros casse-tête, vos déductions, avec un processus géré clé en main de bout en bout. En gérant tout cela dans Promomash, les marques CPG disposent d'une source de vérité pour les aider à mieux promouvoir dans le commerce de détail et à faire les meilleurs choix avec leurs dépenses commerciales limitées. Aucune autre solution ne fournit tous les outils dont les marques ont besoin pour gérer tous les aspects de leurs efforts de marketing commercial et de promotion. Plus besoin de feuilles de calcul ou de systèmes multiples ! • Gérez les promotions, les démos, les ventes et les déductions en un seul endroit. • Obtenez des flux de données de vente automatiques et quotidiens via notre partenariat avec Crisp. • Allégez-vous du fardeau de la gestion des déductions grâce à notre service clé en main de bout en bout. • Visualisez plus clairement les dépenses commerciales grâce à des données granulaires de planification, de reporting et de déduction. • Comparez le plan et les performances commerciales réelles dans une vue facile à lire. Des forfaits d'abonnement qui répondent à vos besoins dès maintenant. Inscrivez-vous uniquement pour ce dont vous avez besoin ou profitez de tous les avantages de la gestion des promotions tout-en-un avec Promomash. Quelle que soit la façon dont vous démarrez, tous nos abonnements sont mensuels et les tarifs sont adaptés à la taille et au budget de votre entreprise. • Gestion des promotions commerciales (TPM) : planifiez, exécutez, analysez et affinez toutes vos promotions commerciales pour toutes les tactiques et tous les clients. • Gestion du marketing sur le terrain : planifiez, gérez et créez des rapports sur les événements de marketing sur le terrain, les démonstrations et les activités de marchandisage. • Gestion des déductions : tirez parti de l'automatisation et de notre équipe d'experts pour capturer, catégoriser, valider et contester les déductions.