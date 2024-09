Logiciel de vente sur le terrain - Applications les plus populaires - Samoa américaines Les plus populaires Récemment ajouté

Conçu pour les employés impliqués dans la pratique de la vente à domicile, le logiciel de vente sur le terrain attribue des itinéraires logiques au personnel de vente, optimisant ainsi l'efficacité. Ces outils aident à guider les membres de l'équipe à travers les itinéraires de vente et à tenir les managers informés de la localisation de leurs employés en temps réel. Le logiciel permet également d'enregistrer les ventes ou transactions réussies et facilite le suivi des activités de l'équipe sur la route. Les logiciels de vente sur le terrain fonctionnent dans le domaine plus large des logiciels de vente. Alors que d'autres logiciels de vente attribuent des territoires numériques pour les contacts par téléphone, e-mail ou appel vidéo, les logiciels de vente sur le terrain se distinguent en fournissant des territoires de localisation physique, connectant de manière transparente les vendeurs aux adresses physiques de leurs prospects. Certains outils peuvent également s'intégrer ou fonctionner comme un système de gestion de la relation client (CRM), extrayant les informations de contact et servant de plate-forme centrale pour les mises à jour et les notes de terrain.