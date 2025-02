Plateformes de détection et de réponse étendues (XDR) - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

Defense.com

defense.com

Defense.com est une plateforme XDR qui contient tout ce dont votre organisation a besoin pour détecter et répondre aux cybermenaces dans toutes les zones de votre réseau, sans le prix ni la complexité de l'entreprise. Sans une solution telle que Defense.com, vous pouvez consacrer beaucoup de temps et de ressources à corréler manuellement les données de plusieurs outils de sécurité disparates afin d'identifier et d'éliminer les cybermenaces. Defense.com ingère et corrèle les données de sécurité natives et tierces de tous les domaines de votre environnement dans une plate-forme unique de détection et de réponse, vous aidant ainsi à identifier rapidement les menaces et à prévenir les violations. En plus de la détection et de la réponse aux menaces, la plateforme Defense.com aide également votre organisation à renforcer sa posture de sécurité grâce à une analyse intégrée des vulnérabilités, une protection des points finaux, une surveillance des surfaces d'attaque externes et une formation de sensibilisation à la sécurité. Services gérés Les petites et moyennes organisations manquent souvent de temps ou de ressources pour surveiller correctement leur environnement, ce qui les oblige à se contenter d'une couverture uniquement pendant les heures de bureau. Defense.com résout ce défi avec un service SIEM géré 24h/24 et 7j/7, soutenu par nos analystes SOC internes et notre technologie avancée de surveillance des journaux. Nous pouvons soulager votre équipe en surveillant l'environnement de votre organisation en votre nom, en vous alertant des menaces réelles et en fournissant des conseils de remédiation détaillés pour vous aider à résoudre rapidement les problèmes. Pourquoi choisir Defense.com ? Contrairement à de nombreux autres fournisseurs sur le marché qui fonctionnent comme MSSP avec une technologie tierce, Defense.com a développé une plate-forme SIEM propriétaire qui offre des capacités avancées de détection des menaces et peut ingérer des journaux de n'importe quel système ou fournisseur. Cela permet aux organisations de tirer le meilleur parti de leurs investissements en matière de sécurité existants, de s'affranchir de la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et de surveiller tout ce qui se trouve dans leur environnement pour détecter les menaces de sécurité. Nous exploitons également notre propre équipe SOC interne, qui assure une détection proactive des menaces et une surveillance des journaux 24h/24 et 7j/7. Nos services gérés atténuent la pression sur les équipes informatiques en recherchant de manière proactive les activités malveillantes sur leurs réseaux et en attirant leur attention sur des alertes de sécurité, ce qui leur permet de gagner du temps et de garantir qu'elles se concentrent uniquement sur les risques réels. Les fournisseurs existants sur le marché proposent des solutions complexes et coûteuses, généralement adaptées aux entreprises disposant d’équipes SecOps internes. Defense.com se distingue comme une alternative plus accessible aux PME par rapport aux leaders actuels des catégories MDR et XDR.