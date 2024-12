Les plus populaires Récemment ajouté Plateformes de détection et de réponse étendues (XDR) - Applications les plus populaires - Espagne

Les plates-formes Extended Detection and Response (XDR) sont des outils conçus pour automatiser la détection et la résolution des menaces de sécurité dans les environnements hybrides. Ces plates-formes peuvent détecter et répondre aux incidents de sécurité sur les réseaux, les points finaux, les services cloud et les applications. Les entreprises adoptent de plus en plus les technologies XDR car les solutions traditionnelles de détection et de réponse sont souvent limitées à un seul domaine, comme la sécurité des points finaux ou la sécurité des réseaux, tandis que XDR offre une protection complète pour les environnements hybrides complexes. Les solutions XDR fournissent un système unifié de gestion des incidents de sécurité, quelle que soit leur origine au sein de l'organisation. Ils contribuent également à rationaliser les opérations de sécurité en consolidant les outils de détection et de réponse redondants, permettant ainsi aux équipes de sécurité d'identifier et de traiter plus facilement les menaces.