Expert Planet est le marché mondial des services juridiques et est un produit de Seadaka Ltd., une société de technologie de réseau engagée à créer une plate-forme d'échange d'affaires pour les experts mondiaux dans le domaine du contrôle des risques, permettant aux experts de divers domaines de fournir des conseils professionnels et services aux entreprises de commerce extérieur. Nous sommes actuellement la plus grande plateforme en ligne diversifiée pour le secteur du contrôle des risques en Chine. Expert Planet est un produit social qui aide les experts à élargir leur réseau d'affaires. Sur Expert Planet, les praticiens de divers secteurs peuvent profiter d'une communication sans obstacle avec des experts du même secteur ou d'autres secteurs pour enrichir leur réseau commercial et obtenir davantage d'opportunités commerciales. Vous pouvez également présenter votre entreprise sur cette plateforme sociale pour augmenter la visibilité de votre entreprise. Les utilisateurs chinois du commerce extérieur sont également actifs sur cette plateforme sociale, à la recherche de solutions professionnelles à leurs problèmes commerciaux. À l'heure actuelle, la plateforme peut fournir aux utilisateurs différents types de services tels que le recouvrement de créances internationales, les conseils juridiques, la réintégration de comptes de commerce électronique, les études de marché à l'étranger, l'affacturage et le rachat de créances douteuses, etc. Si votre entreprise s'engage dans ces domaines, Expert Planet vous aidera à pénétrer un nouveau marché et à obtenir plus de clients ! Nous ne facturons aucun frais d'inscription (cotisation annuelle, cotisation, abonnement, etc.). Tous les experts peuvent utiliser pleinement leur expertise métier pour résoudre les problèmes des utilisateurs dans le besoin et être récompensés. Inscrivez-vous maintenant sur ExpertPlanet.io pour créer votre réseau de collaboration commerciale. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, vous pouvez envoyer un e-mail à [email protected].