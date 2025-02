Réseaux d'experts - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

Inex One

inex.one

Accédez aux meilleurs réseaux d'experts et sociétés d'enquête, le tout sur une seule plateforme. Vous gagnez du temps et réduisez les coûts. Simplifiez vos études de marché et consacrez plus de temps aux informations et aux décisions créatrices de valeur. Inex One est la plateforme à la croissance la plus rapide dans le secteur des réseaux experts. Il est utilisé par plus de 400 sociétés dans le monde, dont 7 des 10 plus grandes sociétés mondiales de conseil en stratégie, 3 des 10 plus grandes sociétés de capital-investissement, 7 des 10 plus grandes sociétés d'études de marché et des centaines d'équipes de stratégie d'entreprise. Lorsque vous utilisez Inex One, vous avez accès à plus de 40 meilleurs réseaux d'experts et sociétés d'enquête dans le monde entier. Les flux de travail et la facturation sont rationalisés dans la plateforme. Il est facile de collaborer avec des collègues, de recueillir des informations et de suivre les dépenses. Les équipes de conformité peuvent gérer toute leur utilisation des études de marché à l’échelle de l’entreprise dans un seul portail efficace. Pour plus d’informations, visitez www.inex.one ou contactez-nous à [email protected]. Inex One possède des bureaux à Stockholm, New York, Singapour, Londres et Paris.