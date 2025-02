Logiciel de gestion des dépenses - Applications les plus populaires - Tunisie

Happay

Happay est une solution intégrée tout-en-un unique en son genre pour la gestion des voyages d'affaires, des dépenses et des paiements. Avec plus de 7 000 clients dans le monde et dans tous les secteurs, Happay résout des cas d'utilisation financiers complexes avec précision. Nous faisons de l'ensemble du voyage, des dépenses et du paiement, un véritable bonheur grâce à nos fonctionnalités prêtes à l'emploi. Voyage 1. Intégration transparente avec les principales TMC, notamment MakeMyTrip, Thomas Cook, etc. 2. Expérience de réservation dans l'application, choix des sièges et des options de restauration, et confirmation du billet, le tout dans Happay. 3. L’IA aide à présenter et à choisir l’option tarifaire la plus basse, économisant ainsi des milliers de dollars. 4. Le « gel des tarifs » permet de verrouiller le billet et d'éviter les hausses de prix dues aux retards d'approbation. 5. Politiques faciles à mettre en place et conformité automatisée à 100 % des politiques lors de la réservation. 6. Processus d'approbation transparent en un clic Dépenses 1. Capture automatique des dépenses directement à partir de la source des dépenses (e-mails, taxis de voyage, SMS, relevés de carte de crédit) 2. Scan intelligent OCR unique qui numérise et saisit automatiquement les rapports de dépenses, sans intervention manuelle 3. Vérifications automatisées des politiques et appels en cas de violation 4. Flux de travail d'approbation et déviations faciles à configurer pour les cas d'utilisation commerciaux complexes 5. Collecte de données TPS de bout en bout, reporting et rapprochement Paiements Nos cartes d'entreprise sont la réponse à tous les problèmes de paiement d'entreprise. Apprécié par les clients de toutes tailles, nous proposons une carte unifiée pour toutes les dépenses numériques des employés avec un rapprochement en temps réel et une gestion transparente des dépenses. Distribution et gestion numériques de la petite caisse. Et nous associons toutes ces fonctionnalités étonnantes à nos analyses robustes. Obtenez des données détaillées en temps réel sur vos réservations de voyage, vos voyages planifiés et non planifiés, les violations des politiques, les plus gros dépensiers et bien plus encore, en un seul clic. Reconnu par plus de 7 000 clients, dont des marques haut de gamme et des leaders du marché, Hapay est le bon choix pour une solution intégrée de voyage, de dépenses et de paiement. Pour réserver une démo, visitez https://www.happay.com/schedule-product-demo.html