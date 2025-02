Logiciel de gestion des dépenses - Applications les plus populaires - Slovaquie

TimeSite Pro

TimeSite Pro est une solution cloud de suivi du temps, de dépenses et de facturation entièrement configurable, conçue pour être simple à configurer et à utiliser, mais complète en termes de fonctionnalités. Spécifiez les taux de coût et de facturation à appliquer aux heures enregistrées par votre personnel pour les clients, les projets et les activités, vous permettant ainsi de suivre la rentabilité du travail que vous effectuez. Les données de temps et de dépenses approuvées par la direction peuvent être facturées à votre client. Timesite Pro s'interface avec une variété de progiciels de paie et de comptabilité. L'application mobile de TimeSite pour les smartphones iPhone et Android permet à votre équipe d'enregistrer rapidement l'activité de ses feuilles de temps, où qu'elle se trouve. Les emplacements sont enregistrés lorsqu'un travail ou une activité est enregistré dans l'application. Les détails des feuilles de temps sont automatiquement téléchargés sur nos serveurs cloud. À la fin de la semaine, le personnel peut soumettre ses feuilles de temps depuis son application mobile pour approbation par la direction. TimeSite Pro permettra à vos clients d'autoriser le travail effectué par projet avant l'approbation finale d'une feuille de temps soumise par les gestionnaires. Les responsables peuvent consulter les détails des feuilles de temps, renvoyer les feuilles de temps pour correction et soumission à nouveau, ou modifier eux-mêmes les détails des feuilles de temps. En suivant avec précision le temps facturable et non facturable, TimeSite Pro vous permet de voir facilement si vous déployez efficacement vos ressources. Vous pouvez définir des seuils budgétaires et recevoir des alertes lorsque vous dépassez votre estimation pour un projet. Cela permet à votre direction de suivre de près l’avancement de votre projet et d’agir rapidement en cas de besoin. Vous pouvez attribuer de manière flexible les taux de coût et de facturation aux heures enregistrées par votre personnel pour vos clients, projets et activités, vous permettant ainsi de suivre la rentabilité du travail que vous effectuez. TimeSite Pro vous offre une fonctionnalité de facturation intégrée basée sur les feuilles de temps soumises et approuvées par votre direction. Ces factures pourront ensuite être exportées vers votre logiciel de comptabilité. TimeSite peut facilement gérer des scénarios de facturation complexes. Introduisez et retirez facilement vos données de TimeSite. TimeSite Pro s'interface avec MYOB, Xero, Quicken et autres. Les feuilles de temps et autres informations peuvent être facilement exportées dans divers formats de fichiers. TimeSite propose une multitude d'options de configuration qui permettent à nos utilisateurs de configurer leur système de différentes manières. De la modification de la façon dont les feuilles de temps sont affichées à la configuration des hiérarchies de clients, de projets et de tâches, TimeSite peut répondre à une grande variété d'exigences. TimeSite propose un essai gratuit sans carte de crédit, sans contrat à signer et vous pouvez démarrer et arrêter votre utilisation de TimeSite Pro à tout moment. Nous facturons uniquement les utilisateurs qui enregistrent réellement du temps. Les utilisateurs et administrateurs inactifs sont gratuits. Vous pouvez modifier le nombre de vos abonnements à tout moment. TimeSite fournit une assistance technique illimitée et des mises à niveau de produits pendant que votre abonnement est actif. Notre équipe de développement produit constamment de nouvelles fonctionnalités qui ajoutent des avantages supplémentaires à TimeSite Pro. En vous abonnant à TimeSite, vous investissez dans une solution de suivi du temps qui suit le rythme des exigences de nos clients et de l'innovation du secteur. Nous serons heureux de vous aider par téléphone ou via un accès à distance.