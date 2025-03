Event Logic

eventlogic.se

Dans un monde de plus en plus numérisé, nous croyons qu'il est important de remettre en question et de changer la façon dont les gens recherchent, planifient et organisent des réunions, des événements et des conférences. Pour ce faire, nous veillons à comprendre les défis les plus difficiles des organisateurs d'événements et de leurs organisations dans le but de créer des réunions réussies entre les gens. Cela a abouti à Event Logic, une plate-forme qui aide les organisateurs d'événements à planifier, rechercher et comparer les fournisseurs pour obtenir le meilleur prix et le meilleur résultat pour leurs réservations.