Logiciel de planification d'événements - Applications les plus populaires - Tunisie

Evenium

corp.evenium.com

Evenium fournit une technologie intuitive qui vous permet de gérer facilement vos événements, tout en offrant une expérience meilleure et plus engageante à vos participants. Notre plateforme simplifie la gestion de chaque étape du cycle de vie des événements tout en fournissant les données et les informations dont vous avez besoin pour maximiser votre valeur. Basé sur l'interaction, Evenium vous permet de créer des environnements d'apprentissage dynamiques et interactifs qui permettent aux participants d'interagir avec le contenu, les intervenants et entre eux, le tout en temps réel. BILLETTERIE ET ​​INSCRIPTION Assurez un processus d'inscription transparent pour tout le monde, y compris vous-même : • Gérez l'inscription, la billetterie et le paiement en un seul endroit. • Créez un site Web événementiel personnalisé avec notre créateur de site Web facile à utiliser. • Inscription en ligne facile pour les conférenciers et les participants. • Rappels automatisés, e-mails de suivi et analyses détaillées. GESTION D'ÉVÉNEMENTS Concentrez-vous sur l'offre d'une expérience engageante à vos participants pendant que nous nous occupons de la logistique : • Créez des agendas et des horaires personnalisés. • Gérez les participants, les conférenciers, les sponsors et les exposants en un seul endroit. • Accédez à des analyses et des rapports détaillés pour mieux éclairer la prise de décision stratégique. • Visualisez et gérez facilement les listes de chambres et les itinéraires de voyage. INTERACTIVITÉ Élargissez votre portée et rendez votre événement plus inclusif en permettant à davantage de personnes d'y participer, quel que soit leur emplacement, tout en offrant une expérience d'apprentissage engageante : • Diffusion en direct et collaboration • Sondages en direct et sessions de questions-réponses • Opportunités de réseautage virtuel Notre plateforme est conviviale et conçu pour rendre l’expérience événementielle fluide et efficace. Ne manquez pas cette opportunité de rehausser votre prochain événement et de laisser une impression durable à vos participants. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus et planifier une démo.