Réseautage événementiel et jumelage - Applications les plus populaires - Slovaquie

Notified

notified.com

Notified Event Cloud fournit la technologie événementielle de bout en bout la plus complète au monde et les services associés pour faciliter la création et la gestion d'événements. Gérez l'intégralité du cycle de vie de vos événements, quels que soient le lieu, le format, la taille ou la durée - des sessions uniques aux expériences permanentes. Notified permet aux organisateurs d'événements, aux spécialistes du marketing et aux professionnels de la communication de créer des expériences immersives, de susciter l'engagement, d'exploiter des informations rentables et de maximiser le retour sur investissement à partir d'une seule plateforme. - Événements en personne : rationalisez et automatisez vos processus d'inscription et back-end, de l'appel à communications à la création de l'agenda. - Événements virtuels : offrez une expérience numérique immersive avec des lobbys de marque, des outils d'engagement robustes et une solution de diffusion Web intégrée. - Événements hybrides : propulsez l'expérience partagée vers de nouveaux sommets grâce à une technologie événementielle de bout en bout, une application mobile et des services de production sur site. Créez des expériences de marque immersives - À travers le temps et l'espace. Surprenez et ravissez vos participants avec des expériences uniques et organisées. Concevez une expérience numérique qui communique votre histoire et reflète votre marque. - Expérience de marque cohérente et personnalisée – réactive et 3D - Contenu et programmation flexibles – en direct, simulive et à la demande - Mélange transparent de canaux en personne et numériques - Évolutif de 500 à 200 000+ participants Amener l'engagement vers de nouveaux sommets Stimuler l'engagement et établissez des liens significatifs qui s'étendent au-delà du jour de l'événement et à travers le temps et l'espace. Alimentez votre communauté avec une programmation, avant, pendant et après l'événement. - Connectez les participants avec d'autres participants et sponsors grâce à une mise en relation basée sur l'IA - Chat vidéo avec d'autres participants 1:1 ou en groupe - Surveillez les conversations sur les réseaux sociaux à l'aide de hubs sociaux - Maximisez l'engagement des participants où qu'ils se trouvent avec une puissante application événementielle - Drive engagement significatif grâce à la gamification et aux badges Obtenez des informations exploitables et maximisez le retour sur investissement Obtenez les informations dont vous avez besoin pour générer des résultats commerciaux avec une source unique de données d'événements unifiées. Vos données sont un outil de conception permettant d’offrir des expériences puissantes aux participants. Le puissant portail d'analyse et de reporting s'intègre à votre pile technologique marketing et vous fournit des mesures et des informations en temps réel sur votre audience. La gestion d'événements complexes simplifiée Renforcez votre collaboration événementielle et faites évoluer votre équipe avec une plateforme qui rationalise et automatise vos processus back-end. Aucun effort de duplication inhérent aux solutions technologiques d’événements virtuels ou centrés sur la personne. - Inscrivez les participants - Gérez les conférenciers, les exposants et les sponsors - Proposez et organisez du contenu - Engagez votre communauté