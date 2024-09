Réseautage événementiel et jumelage - Applications les plus populaires - Samoa américaines Les plus populaires Récemment ajouté

Les logiciels de réseautage et de mise en relation événementiels ont pour objectif de connecter les participants à un événement entre eux, ainsi qu'avec des sponsors ou des clients potentiels lors d'un événement. En règle générale, les organisateurs d'événements acquièrent et déploient ces plateformes de réseautage et de mise en relation pour les utiliser par les participants avant ou pendant des événements tels que des salons professionnels ou des conférences. Ce logiciel est fréquemment utilisé par les entreprises et les représentants commerciaux pour accroître leur participation à des conférences et des salons professionnels. Les organisateurs d'événements exploitent les logiciels de réseautage et de mise en relation pour améliorer les taux de participation, favoriser l'engagement des participants et augmenter la valeur globale des événements. Les fonctionnalités clés incluent souvent des fonctionnalités de planification de rendez-vous, de vidéoconférence et de chat privé. Certains produits intègrent un algorithme de mise en relation basé sur l'intelligence artificielle qui identifie automatiquement les participants partageant les mêmes intérêts.