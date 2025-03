JRNI

JRNI est la première et la seule solution d'entreprise mondiale à intégrer l'IA et le traitement du langage naturel (NLP) dans les e-mails, le chat et d'autres canaux de communication pour automatiser la planification des rendez-vous, la gestion des événements et les files d'attente. L'automatisation basée sur l'IA de JRNI gère la communication avec les clients, en lisant et en réagissant en permanence aux réponses des clients. Votre personnel vérifie simplement son emploi du temps, prépare et offre des expériences client exceptionnelles. Simple, efficace et facile ! Rendez-vous JRNI : offrez des engagements individuels uniques en leur genre !. Les parcours de réservation client en ligne optimisés pour la conversion de JRNI offrent une planification de rendez-vous 1-2-3 et une expérience de premier ordre personnalisable pour l'apparence de n'importe quelle marque. L'outil convivial et intuitif de JRNI permet à vos employés de gérer facilement tous les aspects des rendez-vous, de la reprogrammation, de l'annulation ou de la réservation au suivi des détails des clients et des résultats des rendez-vous. Événements JRNI : proposez des engagements personnalisés un à plusieurs qui augmentent les revenus et la rentabilité, établissent des relations clients plus solides et améliorent la satisfaction et la fidélité des clients, à grande échelle. Du côté des clients, JRNI Events propose des parcours de réservation personnalisables pour l'apparence de n'importe quelle marque et optimisés en termes de conversion pour faciliter une inscription rapide. Du côté du personnel, l’outil de gestion d’événements convivial et intuitif de JRNI permet au personnel de superviser facilement les aspects cruciaux des événements, de la gestion de la billetterie à l’ajout/suppression de participants en passant par la diffusion virtuelle. JRNI Virtual Queuing : optimisez l'expérience client en réduisant les files d'attente et les temps d'attente. Pour les clients, les files d’attente virtuelles intelligentes éliminent le besoin de faire la queue physiquement. Ils peuvent facilement rejoindre les files d'attente depuis n'importe quel appareil, puis recevoir des mises à jour sur l'état de leur file d'attente par e-mail ou par SMS. Du côté du personnel, l'outil de conciergerie facile à utiliser de JRNI permet au personnel de gérer facilement tous les aspects des files d'attente, depuis l'ajout, la suppression ou la réorganisation des clients dans la file d'attente, jusqu'au suivi des détails des clients et des résultats des visites. JRNI Analytics : en suivant les revenus et les conversions, votre entreprise peut utiliser JRNI Analytics pour mesurer le retour sur investissement et comprendre comment les expériences individuelles et les expériences individuelles que vous proposez génèrent de la valeur. En comprenant les indicateurs de l'expérience client, tels que le temps d'attente et les délais de livraison, les entreprises peuvent s'assurer qu'elles offrent à leurs clients le meilleur service possible. Et grâce aux données d'optimisation des effectifs, telles que les rapports sur la capacité du personnel, les entreprises peuvent améliorer la planification des effectifs au niveau des sites individuels, des régions et des membres du personnel. Connecteurs et extensibilité Étendez les capacités de la plateforme JRNI avec une gamme d'applications prédéfinies et de partenaires d'écosystème. Les connecteurs clés offrent des solutions d'entreprise, de clientèle, de communication, d'optimisation de la main-d'œuvre, ainsi que de recherche et d'analyse. De plus, la plateforme JRNI repose sur une pile technologique moderne utilisant des API RESTful. Grâce à notre cadre d'extensibilité, les clients peuvent étendre les fonctionnalités de base de la plateforme en créant des applications personnalisées.