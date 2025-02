Logiciel de réseautage social d'entreprise (ESN) - Applications les plus populaires - Slovaquie

MangoApps

Engagez, enthousiasmez et connectez toute votre entreprise ! MangoApps est une plateforme unifiée d'expérience employé combinant intranet, formation, travail d'équipe et gestion de contenu dans un tableau de bord et un espace de travail. Notre approche conviviale et personnalisable à l’infini s’intègre dans la façon dont votre entreprise mène déjà ses activités, créant un hub numérique unique qui comble le fossé entre votre bureau et les travailleurs de première ligne. Les employés peuvent trouver toutes les informations sur l'entreprise dont ils ont besoin, ainsi que leurs outils de communication et de collaboration, dans un tableau de bord personnalisable basé sur des widgets qui sert de source unique de vérité. Notre produit fonctionne pour des équipes de toutes tailles dans divers secteurs et dispose de toutes les fonctionnalités de sécurité nécessaires pour un déploiement à l'échelle de l'entreprise. L'interface de MangoApps est basée sur les médias sociaux modernes, avec des fils de discussion, des commentaires, des réactions emoji et des groupes d'équipe et de projet. Ainsi, les collaborateurs de nos clients le trouvent immédiatement intuitif et convivial. De plus, l’hébergement de tous ces outils et intégrations avec la plupart des autres outils d’entreprise permet d’économiser du temps et des frustrations. En marque blanche avec l'image de marque de votre entreprise, votre équipe ne réalise peut-être même pas que MangoApps est un outil externe : cela semble faire naturellement partie de sa journée et de son flux de travail. De nos jours, trop d’organisations s’appuient sur des outils intranet et de communication obsolètes, perdant ainsi du temps et des informations au profit du trou noir qu’est la boîte de réception de courrier électronique. MangoApps vous offre l'opportunité unique de connecter toutes vos équipes, des travailleurs de première ligne aux bureaux de l'entreprise, dans un hub central qui les tient tous au courant et au sommet de leur forme.