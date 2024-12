Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de réseautage social d'entreprise (ESN) - Applications les plus populaires - Norvège

Les logiciels de réseaux sociaux d'entreprise (ESN) favorisent la communication et la collaboration ascendantes au sein des organisations en fournissant une plate-forme numérique permettant aux employés d'interagir socialement, de collaborer et de partager des informations. Cela encourage la communication informelle entre pairs. Semblable aux plateformes de médias sociaux grand public, le logiciel ESN permet aux employés de partager des mises à jour, des photos et des messages directement avec leurs collègues. Les organisations peuvent utiliser le logiciel ESN pour améliorer l'engagement et la collaboration entre les employés, en particulier dans les environnements de travail hybrides ou à distance, en leur garantissant des opportunités de se connecter, de s'engager et de socialiser, quel que soit leur emplacement. Cela peut améliorer le moral et la satisfaction globale des employés. Bien que le logiciel ESN soit un type de plateforme de communication interne, il diffère des logiciels de communication avec les employés par son objectif. Les logiciels de communication avec les employés offrent des solutions complètes pour différents styles de communication (descendante, ascendante, asynchrone, synchrone) et diffusent des messages essentiels à l'échelle de l'entreprise. En revanche, le logiciel ESN se concentre sur la collaboration informelle, interactive et entre pairs, promouvant une culture de partage des connaissances et de travail d'équipe. Les deux types de logiciels sont essentiels pour améliorer la communication interne et favoriser une main-d’œuvre bien connectée et engagée.