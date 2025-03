Vectara

vectara.com

Vectara est une plate-forme de recherche conversationnelle et de découverte de connaissances basée sur LLM qui permet aux entreprises d'avoir des conversations intelligentes sur leurs propres données (pensez à ChatGPT mais pour vos données). D'abord destinée aux développeurs, la plate-forme fournit une API simple et permet aux développeurs d'accéder à une technologie NLU (compréhension du langage naturel) de pointe d'une pertinence de pointe. Avec la « Grounded Generation » de Vectara, les entreprises peuvent intégrer rapidement, en toute sécurité et à moindre coût la meilleure recherche sémantique et la meilleure réponse aux questions dans leur application, base de connaissances, site, chatbot ou service d'assistance. Des fonctionnalités telles que «l'indexation instantanée», le «reclassement neuronal attentionnel croisé» et la «résumé abstrait» garantissent que les informations les plus récentes sont toujours accessibles et que seules les réponses les plus pertinentes sont présentées à l'utilisateur. De plus, les résultats sont résumés en langage naturel avec des citations fournies, permettant aux utilisateurs de comprendre et de faire confiance à la véracité des réponses. Étant donné que Vectara indexe uniquement vos propres données commerciales, le risque d'hallucination est pratiquement éliminé, c'est-à-dire que les réponses générées sont fondées sur des vérités factuelles : les données client, qui sont transférées et stockées sous forme cryptée, ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles Vectara. Les développeurs Web et d'applications peuvent s'inscrire gratuitement, avec des limites de données généreuses, pour ajouter facilement des fonctionnalités de recherche sémantique à leurs applications. La puissante plateforme de bout en bout de Vectara s’auto-optimise et est facilement utilisable via des API simples, permettant aux entreprises d’être opérationnelles en quelques minutes seulement et sans nécessiter l’ajout d’ingénieurs ou d’infrastructures spécialisés. L'indexation de vos données est tout aussi simple, grâce à la prise en charge de tous les types de documents et formats de données standard trouvés dans l'entreprise. Visitez Vectara.com pour plus d’informations.