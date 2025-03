Logiciel de cryptage - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Actifile

Actifile aide les organisations à automatiser leurs besoins en matière de découverte, de surveillance et de protection des données, en luttant contre les menaces externes sur les données (comme les ransomwares), les menaces internes (comme le shadow IT) et en les aidant à se conformer aux réglementations sur la confidentialité des données. L’approche d’Actifile en matière de protection des données se concentre sur deux aspects principaux : * Identifiez et quantifiez le risque : identifiez, découvrez et suivez les données sensibles, à la fois stockées et en mouvement vers/depuis les applications (à la fois sanctionnées par l'entreprise et shadow IT). * Limitez la responsabilité associée au vol de données : protégez les données contre le vol à l'aide du cryptage automatique, réduisant ainsi la responsabilité et les implications réglementaires associées à un incident de vol de données (comme un ransomware). Une telle approche fonctionne parfaitement dans les applications multi-cloud et multi-SaaS d'aujourd'hui et convient à ceux qui cherchent à responsabiliser leurs employés tout en sécurisant et en protégeant leurs actifs les plus importants : les DONNÉES ! Actifile prend en charge plusieurs cas d'utilisation et cadres et est déployé avec succès dans le monde entier, prenant en charge un éventail croissant de réglementations en matière de confidentialité, notamment HIPAA, GDPR et NIFRA, CMMC et CCPA.