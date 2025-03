Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® est une entreprise de cybersécurité à croissance rapide axée sur l'innovation technologique continue. Depuis sa création en 2014 à Copenhague, sur la base de l'idée gagnante des champions du monde du CTF, Heimdal a connu une croissance spectaculaire en construisant de manière proactive des produits qui anticipent les tendances de la direction. La société propose une suite de sécurité multicouches qui combine la prévention des menaces, la gestion des patchs et des actifs, la gestion des droits des terminaux et la sécurité antivirus et du courrier, qui garantissent ensemble les clients contre les cyberattaques et maintiennent les informations critiques et la propriété intellectuelle en sécurité. Heimdal a été reconnu comme un leader d'opinion dans l'industrie et a remporté plusieurs prix internationaux pour ses solutions et sa création de contenu éducatif. La gamme de produits Heimdal se compose actuellement de 10 produits et 2 services. La première catégorie comprend le point de terminaison de la prévention des menaces, le réseau de prévention des menaces, la gestion des patchs et des actifs, la gestion de l'accès privilégié, le contrôle des applications, l'antivirus de point final de nouvelle génération, la protection du cryptage des ransomwares, la sécurité des e-mails, la prévention de la fraude par e-mail et le bureau à distance. Ce dernier est représenté par la détection et la réponse du point de terminaison, ainsi que la détection et la réponse étendues, ou EDR et XDR pour faire court. Actuellement, les solutions de cybersécurité de Heimdal sont déployées dans plus de 45 pays et soutenues au niveau régional à partir de bureaux dans plus de 15 pays, par plus de 175 spécialistes hautement qualifiés. Heimdal est certifié ISAE 3000 et sécurise plus de 2 millions de points d'évaluation pour plus de 10 000 entreprises. La société soutient ses partenaires sans concessions sur la base de la prévisibilité et de l'évolutivité, avec un objectif commun de créer un écosystème durable et un partenariat stratégique.