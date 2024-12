Logiciel à but non lucratif basé sur l'admission

Logiciel de cryptage - Applications les plus populaires - Algérie Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel de cryptage utilise la cryptographie pour protéger la confidentialité et l'intégrité des données. Les entreprises utilisent ce logiciel pour garantir que seules les parties autorisées peuvent accéder aux informations, minimisant ainsi le risque d'exposition ou de violations. En transformant les données lisibles dans un format crypté et inintelligible, le logiciel de cryptage rend les données presque impossibles à déchiffrer pour les utilisateurs non autorisés. Les entreprises peuvent mettre en œuvre le chiffrement des communications, des bases de données et de divers types de fichiers ou de systèmes de stockage. Il peut être appliqué aux données au repos, aux données en transit et aux données en cours d'utilisation, ce qui le rend particulièrement utile pour protéger les informations sensibles, telles que les informations personnelles identifiables (PII), les informations de santé protégées (PHI) et le secteur des cartes de paiement (PCI). données.