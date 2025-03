Akeyless

Akeyless Security est la société à l'origine d'Akeyless Platform, une approche SaaS cloud native pour aider à gérer les secrets d'entreprise (identifiants, certificats et clés) tout en éliminant progressivement les coffres-forts conventionnels et en réduisant les coûts associés jusqu'à 70 %. Conçue pour les professionnels de l'Infosec et du DevOps dans les environnements d'entreprise hybrides et multi-cloud, la plateforme Akeyless contrôle efficacement la prolifération des secrets et automatise la gestion des secrets. La plateforme fournit également des extensions aux solutions d'accès à distance sécurisé, de gestion des clés et de gestion des mots de passe. Tirant parti de la cryptographie brevetée de fragments distribués (DFC™), Akeyless est un partenaire de confiance de nombreuses entreprises Fortune 500 et leur permet d'avoir un contrôle sûr et complet sur leurs secrets.