Logiciel d'employeur de référence (EOR) - Applications les plus populaires

Teamed est la plateforme mondiale d'employeur de référence (EOR) qui aide les petites et moyennes entreprises à embaucher, payer et s'occuper d'équipes de classe mondiale partout dans le monde. Ainsi, que vous soyez une entreprise établie ou une startup en herbe, la plateforme avancée mais conviviale de Teamed offre des avantages fiables tels que : Une expertise mondiale en matière de paie : Traitez de manière transparente la paie dans plus de 50 devises, garantissant des paiements précis et conformes dans le monde entier. Fiscalité et conformité locales : comptez sur les experts juridiques de Teamed pour naviguer dans le réseau complexe des réglementations mondiales, en atténuant les risques et en garantissant une conformité totale. Intégration sans effort : intégrez les employés en quelques heures, et non en quelques semaines, grâce à notre processus d'intégration le jour même. Assistance 24h/24 et 5j/7 : bénéficiez de l'assistance d'un expert chaque fois que vous en avez besoin, pour résoudre les complexités du recrutement mondial avec une équipe d'assistance dédiée (et humaine !). Tarification transparente : accédez aux fonctionnalités critiques sans frais élevés, avec des forfaits à partir de 199 £ par mois. Réservez une démo pour un guide personnel de la plateforme Teamed et facilitons ensemble le recrutement mondial.