Logiciel d'employeur de référence (EOR) - Applications les plus populaires - Fidji

Le logiciel Employer of Record (EOR) permet aux entreprises d’embaucher des employés dans d’autres pays sans avoir besoin de créer une entité juridique dans ces régions. Ces plateformes facilitent l'ensemble du processus de recrutement, depuis le sourçage et la sélection jusqu'à la gestion de la paie, des avantages sociaux et de la conformité. Les employés peuvent utiliser le logiciel pour demander des congés, terminer l'intégration et effectuer d'autres tâches. Bien que l'entreprise d'origine dirige les missions et gère les performances, l'EOR agit en tant qu'employeur légal, assumant tous les risques et responsabilités associés. L'EOR assume des responsabilités cruciales en matière de ressources humaines, notamment l'administration des avantages sociaux, la gestion fiscale, le respect des lois du travail locales et le traitement de la paie. Cette solution est parfaite pour les entreprises qui souhaitent se développer à l'échelle mondiale sans les complexités liées à la création d'une entité locale, leur permettant d'embaucher rapidement et en totale conformité avec les réglementations internationales.