Celayix est une plate-forme de gestion des effectifs basée sur l'IA qui offre la planification des employés, le suivi du temps et des présences, ainsi que diverses solutions de gestion des effectifs. Cet outil est particulièrement utile pour les grandes entreprises des secteurs de la santé, de la sécurité, de la vente au détail et d'autres secteurs qui cherchent à améliorer l'efficacité de la planification et à économiser du temps et de l'argent. La planification Celayix peut aider à réduire le temps de planification jusqu'à 95 % car elle génère des plannings en quelques minutes en fonction de la disponibilité, des compétences et des performances des employés. L'outil offre une fonction de remplacement automatique pour gérer les appels en cas de maladie, les non-présentations et les changements de dernière minute, et peut récupérer jusqu'à 2 600 $ par employé et par an en frais d'absentéisme. Avec Celayix, les entreprises peuvent facilement gérer les horaires des employés, suivre les présences et trouver des remplaçants qualifiés en cas de changements soudains. La plateforme propose diverses intégrations et ressources, notamment des blogs, des études de cas, des infographies et des vidéos pour fournir aux utilisateurs toutes les informations nécessaires sur l'outil. Celayix propose différents packages de fonctionnalités adaptés à différents besoins et budgets, avec un essai gratuit pour aider les utilisateurs à évaluer l'outil avant de prendre une décision. Les clients peuvent contacter l'assistance Celayix via la page d'assistance ou contacter directement l'entreprise. Dans l'ensemble, les entreprises à la recherche d'un logiciel complet de gestion des effectifs peuvent bénéficier des solutions basées sur l'IA de Celayix.