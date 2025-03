Logiciel de planification des employés - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Workee

workee.net

Workee est un logiciel qui aide déjà 6 000 indépendants et professionnels à gérer leur entreprise en ligne (comme des professeurs particuliers, des tuteurs, des coachs, des designers, des rédacteurs indépendants et bien d'autres). Workee crée un site Web personnel avec réservation, planification et paiements intégrés en moins d'une minute, vous permettant d'être réservé et payé directement et de travailler en pilote automatique et de gérer les clients dès le départ. Workee aide les indépendants qui ont déjà des clients à travailler avec eux plus efficacement et à développer leur activité de manière originale. Selon nos utilisateurs, Workee économise 10 heures par semaine et des milliers de dollars par mois. Workee propose deux forfaits : Starter et Pro. Le plan Workee Starter est gratuit sans abonnement mensuel et sans frais de transaction de Workee. Il est conçu pour les professionnels qui débutent et comprend les éléments suivants : Modèles de base pour un site Web personnel 1 Calendrier pour une disponibilité 2 Plages horaires pour les rendez-vous 2 Projets Workee pour des emplois et des services ponctuels 3 Factures par mois Le plan Workee Pro est disponible avec un abonnement mensuel et 0% de frais de transaction de Workee. Le plan pro est parfait pour les professionnels et les utilisateurs actifs à la recherche de fonctionnalités avancées et d’options de personnalisation. Voici pourquoi le plan Pro est idéal : 1. Modèles de sites Web Pro. Améliorez l'image de marque de votre entreprise avec près de dizaines de nouveaux modèles et styles professionnels, de couleurs personnalisées et d'image de marque. 2. Référencement personnalisé. Obtenez du trafic organique et démarquez-vous grâce à votre image de marque. Configurez des titres et des descriptions personnalisés pour un site Web personnel Workee. 3. Horaires, plages horaires, factures et projets illimités. 4. Règles de réservation professionnelles. Limitez le moment où vous pouvez obtenir la prochaine réservation, ajoutez des pauses automatiques entre les appels et limitez le nombre maximum de sessions par jour.