Logiciel de planification des employés - Applications les plus populaires - Tunisie

HotSchedules est la principale solution de planification des employés du secteur de la restauration et de l'hôtellerie, car c'est le moyen le plus rapide et le plus simple de gérer votre emploi du temps et de communiquer avec votre équipe. Les membres de l'équipe l'adorent car ils peuvent échanger, reprendre ou libérer des équipes dans l'application mobile en un seul clic. L'équilibre entre travail et vie privée est facilement géré grâce à des reprises automatiques de quarts de travail lorsque vous souhaitez plus d'heures et à des demandes de congés lorsque vous ne le souhaitez pas. La synchronisation du calendrier, les notifications et la messagerie maintiennent les équipes connectées et informées des changements de planning. Les responsables apprécient le gain de temps lors de l'élaboration des plannings et l'approbation en un clic des changements d'équipe. Les fonctionnalités de prévision de la main d’œuvre et de gestion de la conformité aident les responsables à contrôler les coûts et à minimiser les risques de non-conformité. Et plus important encore, rester connecté grâce à la diffusion et aux messages individuels crée une culture d’équipe heureuse et productive. HotSchedules fait partie d'une solution complète de gestion des effectifs optimisée par la plateforme Fourth Intelligence. Les modules supplémentaires incluent : Temps et présence – Traitez la paie rapidement et avec précision grâce à notre application intégrée pour générer des données de pointage agrégées tout en signalant les exceptions pour les pauses manquantes, les heures supplémentaires, etc. Maintenez la conformité de la paie grâce à des calculs de paie spéciaux pour les repas, les pauses et la planification prédictive. Des économies supplémentaires sont réalisées lors de l'ajout de l'option WebClock pour le géorepérage et les alertes d'heures supplémentaires et de pointage manqué. LogBook - Basé sur le Redbook du manager de référence, notre LogBook numérique élimine les communications interminables avec des notes de quart de travail consolidées, des listes de tâches, des messages et bien plus encore. Communiquez des informations critiques entre les équipes et attribuez des tâches directement depuis votre téléphone, améliorant ainsi les performances et la responsabilité des employés. Prévisions de main d'œuvre - Économisez de l'argent et améliorez les expériences en même temps grâce à une planification plus intelligente. Les responsables maintiennent une plus grande précision entre les heures prévues, planifiées, budgétisées et réelles grâce à notre solution de prévision de niveau supérieur. Accès au salaire gagné/Paiement à la demande – Fuego est une application de paiement à la demande exclusivement disponible pour les utilisateurs de HotSchedule. L'un des avantages les plus demandés en 2023, les employeurs qui adoptent l'EWA contribueront non seulement à alléger la pression financière sur les employés à faible revenu et sans pourboire, mais connaîtront également une augmentation de 20 à 40 % de la rétention, une diminution des quarts de travail interrompus et pourront éliminer l’utilisation de chèques papier, le tout sans frais supplémentaires. Reporting & Analytics - Notre solution complète de reporting et d'analyse révèle des informations opérationnelles en consolidant les données de planification, de temps et de présence, de prévision de main d'œuvre et de point de vente en un seul endroit. Des tableaux de bord prêts à l'emploi révèlent des données de main-d'œuvre agrégées pour une analyse régionale ou d'entreprise, tandis que les rapports au niveau du magasin aident les responsables à suivre les KPI d'une équipe à l'autre.