ERIN

erinapp.com

ERIN est une plateforme de référencement d'employés et de mobilité interne qui génère 5 fois plus d'embauches grâce aux références d'employés et réduit le turnover de moitié. ERIN engage les employés avec des notifications automatisées, des références faciles, des fonctionnalités de mobilité interne et des fonctionnalités de gamification pour les inciter à participer plus efficacement et plus fréquemment à l'acquisition de talents. L'application mobile et le site Web intuitifs d'ERIN permettent aux employés de faire des références en moins de 30 secondes, de suivre leurs primes et de développer leur propre carrière dans votre entreprise ! Le meilleur, c'est que votre équipe d'acquisition de talents ne change absolument rien à sa façon de fonctionner aujourd'hui, elle peut continuer à travailler depuis l'ATS pour gérer les candidats. ERIN est 100% automatisé et s'intègre facilement à votre ATS et SIRH existants. De la référence au jour de paie, aucun temps administratif n’est requis. Votre police comporte-t-elle des exclusions particulières ? Des incitations supplémentaires pour les embauches diversifiées ? Des paiements échelonnés axés sur la rétention ? Différentes devises dans différents pays ? Aucun problème! ERIN est conçu pour automatiser chaque détail de votre police, vous permettant de gérer les références automatiquement et dans chaque pays dans lequel vous opérez.