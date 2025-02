Logiciel de référence d'employés - Applications les plus populaires - Tadjikistan

Referral Factory

referral-factory.com

Logiciel plug-and-play pour créer et suivre votre propre programme de parrainage ou programme d'affiliation. Élu n°1 par les spécialistes du marketing du monde entier. Le seul logiciel de référencement officiellement certifié par HubSpot. Créez votre programme en quelques jours et non en quelques semaines, à l'aide du générateur de campagne par glisser-déposer de Referral Factory. Referral Factory propose une personnalisation avancée en marque blanche sans écrire une ligne de code ! Créez des programmes de parrainage, des programmes d'affiliation, des programmes d'ambassadeurs, parrainez des concours gagnants et bien plus encore ! * Accès à plus de 100 modèles de programmes de parrainage modifiables, conçus par des experts en marketing. * S'intègre à HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier et plus encore. * Referral Factory propose également une fonctionnalité de webhook, une API avancée et plusieurs déclencheurs Zapier pour vous aider à intégrer vos nouvelles références directement dans les flux de travail que vous utilisez déjà. * Widgets, pop-ups, intégrations et pages pour promouvoir votre programme de parrainage. * Accès à plus de 200 récompenses et incitations de parrainage. Bons d'achat, cartes de paiement numériques, dons, émettez les vôtres, récompensez via Zapier et bien plus encore. * Analyses de référence avancées afin que vous puissiez suivre le retour sur investissement de votre programme de parrainage en temps réel. * Entièrement conforme au RGPD. Avec la possibilité d'héberger vos propres données moyennant des frais supplémentaires, cette fonctionnalité est particulièrement populaire auprès des entreprises qui souhaitent éviter de se conformer aux exigences de conformité pour permettre à un autre fournisseur d'héberger leurs données clients. Les prix varient de 95 $ à 1 400 $ par mois, il existe donc un plan pour tous les types d'entreprises. Tous les forfaits ont accès à une assistance 24h/24 et 7j/7 par chat et vidéo. Intégration GRATUITE sur tous les plans, ce qui signifie que l'équipe d'assistance de Referral Factory vous aidera à créer votre programme de parrainage, à le promouvoir et à l'intégrer aux outils commerciaux que vous utilisez déjà. Referral Factory a été répertorié comme le logiciel de référence n°1 à utiliser, à la fois par Influencer Marketing Hub et Growth Marketing Pro. Plus de 300 000 référencements générés pour nos clients en 2023 !