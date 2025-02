Logiciel de reconnaissance des employés - Applications les plus populaires - Soudan du Sud

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantage Club est une plateforme mondiale d'engagement des employés qui favorise l'expérience et le bien-être au travail avec des fonctionnalités telles que les récompenses, la reconnaissance, les avantages, les avantages sociaux flexibles et le développement d'une communauté sur une plateforme unifiée. - Nous sommes une plateforme numérique de récompense et de reconnaissance de bout en bout qui permet aux managers et aux organisations de reconnaître les employés pour leurs efforts, le tout d'un simple clic. Grâce à la plateforme, les employés peuvent donner des high-fives, des likes, des commentaires et bien plus encore pour montrer leur appréciation envers leurs collègues. Notre plateforme R&R est également associée à un marché mondial d'échange de récompenses qui permet aux employés de choisir parmi plus de 10 000 marques mondiales. - Notre solution Avantages et privilèges permet aux organisations d'ajouter quelque chose de spécial aux revenus de leurs employés en proposant des offres et des offres d'entreprise uniques et exclusives à travers le pays. Grâce à notre offre d'avantages flexibles, les entreprises peuvent créer plusieurs types de portefeuilles d'employés adaptés à des marchés spécifiques, par exemple le bien-être, le travail à domicile, les portefeuilles L&D, etc. - Notre solution Community and Fun Zone regroupe plusieurs programmes d'engagement des employés sur une seule plateforme. Avec des programmes tels que des jeux intra-entreprise avec des classements en direct, des marchés peer-to-peer et des clubs de loisirs, notre solution offre quelque chose d'unique pour rassembler les employés de tout type d'organisation. - Notre solution de bien-être financier aide les employés à acquérir des connaissances financières en leur offrant des facilités pour épargner et obtenir des prêts et des avances sur salaire à des prix abordables et à des taux d'intérêt nuls. À propos d'Advantage Club Nous sommes une plateforme mondiale d'engagement des employés avec des fonctionnalités telles que les récompenses, la reconnaissance, le développement de la communauté et FlexBen sur une plateforme unifiée. Nous fournissons des solutions de bout en bout pour faciliter l'engagement des employés grâce à des privilèges et des récompenses exclusifs offerts par nos plus de 10 000 marques partenaires. Créé en 2016, Advantage Club est une idée originale des étudiants de troisième cycle de l'UCLA, Sourabh Deorah et Smiti Bhatt Deorah, qui ont identifié les avantages sociaux des employés comme un espace permettant de créer des perturbations grâce à l'exploration et à l'analyse de données. Depuis, nous avons redéfini les avantages sociaux au-delà des politiques traditionnelles de fonds de prévoyance et de rabais d’entreprise. Actuellement basé dans le Delaware, nous détenons plus de 3 millions d'utilisateurs avec plus de 1 000 portefeuilles clients impressionnants comprenant Accenture, BCG, Concentrix, Teleperformance, Hexaware, Target et bien d'autres, avec une présence dans plus de 100 pays. Nous sommes fiers de proposer un programme évolutif, personnalisable et rentable pour faire passer l'engagement des employés à un niveau supérieur. Notre plateforme unifiée propose une grande variété de programmes de reconnaissance, notamment des récompenses d'étape/anniversaire/années de service, des primes ponctuelles en temps réel, des incitations automatisées, une appréciation entre pairs, des programmes d'intégration, des programmes de bien-être, des récompenses de performance trimestrielles et annuelles. , programmes de cartes cadeaux, offres exclusives sur plus de 10 000 marques mondiales, etc. En 2022, nous avons reçu « l'excellence du programme mondial R&R », « l'excellence en matière d'engagement des employés » et « l'excellence en matière d'expérience employé » par le Congrès mondial des ressources humaines. Avec pour seule mission d'aider les organisations à garder leurs employés engagés et motivés, notre application Advantage Club est soutenue par une solution d'engagement des employés bien pensée qui offre la meilleure expérience de sa catégorie à ses utilisateurs. La plateforme est sur le point de révolutionner le secteur en ayant un impact direct sur le recrutement et la fidélisation des employés grâce à un outil exhaustif d'engagement des employés. Notre mission Nous envisageons un monde où les employés sont très engagés et heureux et où chaque lieu de travail, grand ou petit, a une culture positive d'appréciation et de reconnaissance. Nous sommes là pour aider les organisations à créer et à gérer des programmes d’expérience et d’engagement des employés qui correspondent à leur culture et à leurs valeurs.