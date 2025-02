Logiciel d'avantages pour les employés - Applications les plus populaires - Tunisie

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle est une plate-forme d'engagement et de reconnaissance primée des employés qui aide les professionnels des RH à construire des cultures de travail gagnantes grâce à des solutions innovantes alimentées par l'IA et basées sur le SAAS, à savoir, les récompenses de Vantage, le Pulse Vantage, les avantages de Vantage et l'ajustement Vantage. Il possède une base d'utilisateurs de plus de 2 millions d'employés de plus de 700 clients à travers le monde. Les employés utilisant la plate-forme peuvent échanger leurs points de récompense contre des cartes-cadeaux de plus de 1 000 marques avec un catalogue mondial de récompenses, magasiner des produits de la boutique Amazon, réserver des expériences ou acheter des marchandises à partir d'options disponibles dans plus de 59 pays. Il permet également à une intégration transparente avec des outils comme les équipes et Slack pour rendre la reconnaissance sans tracas. La plate-forme offre une gamme d'avantages tels que des prix longs de services, y compris des points d'anniversaire, un annuaire de service numérique et un catalogue de jalons dédié. Vantage Circle est également le partenaire préféré des équipes Microsoft, Peoplestrong et d'autres plates-formes HRMS / HCM. Conçu pour améliorer les performances de l'équipe et la culture d'appréciation, notre application propose une suite complète de fonctionnalités: * Reconnaissance sociale: Célébrez les réalisations avec la reconnaissance des pairs, les récompenses, les badges et les classements. * Célébrations d'étape: Ne manquez jamais les moments spéciaux avec des souhaits automatisés d'anniversaire et d'anniversaire de service. * Catalogue mondial des récompenses: échangez des points pour les cartes-cadeaux, les marchandises et les expériences uniques dans plus de 70 pays. * Amazon Business Intégration: échangez sans effort des points de récompense contre une vaste gamme de produits Amazon. * Support multi-langues: disponible en 13 langues pour répondre à une main-d'œuvre mondiale. * Intégration transparente: s'intègre en douceur avec les plateformes sociales, les systèmes SSO et HRIS.