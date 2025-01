Logiciel d'avantages pour les employés - Applications les plus populaires - Îles Salomon

Compt

compt.io

Compt est le logiciel d'allocation d'avantages n°1, entièrement personnalisable selon les besoins de votre entreprise, 100 % conforme à l'IRS et capable de prendre en charge les équipes mondiales. Avec Compt, vous pouvez facilement proposer des avantages sociaux prêts à l'emploi et personnalisés qui ravissent vos employés sans la charge administrative qu'il faut généralement pour gérer un programme d'avantages ou d'allocations d'employés. Choisissez parmi 25 grandes catégories de dépenses (par exemple, santé et bien-être, apprentissage et développement, repas, téléphone portable) et invitez vos collaborateurs à utiliser leurs fonds, tandis que notre logiciel gère le reste. Compt tient vos employés régulièrement informés de leurs informations de solde et d'utilisation, maintient une conformité fiscale totale et garantit que votre équipe RH dispose d'une plate-forme centrale et facile à utiliser pour gérer les avantages qui est inclusive et flexible pour les besoins uniques de votre entreprise. En plus des avantages sociaux et des capacités de bonus ponctuels, Compt propose un outil de gestion des dépenses. Les employés peuvent soumettre leurs dépenses et joindre tous les documents nécessaires sur la même plateforme, ce qui en fait une solution de remboursement des employés véritablement complète. Compt a été fondée en janvier 2018 et son siège social est à Boston, Massachusetts. Apprenez-en davantage sur www.compt.io.