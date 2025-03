Veriato

Veriato a réinventé la catégorie qu'elle a créée, en utilisant l'analyse du comportement des utilisateurs basée sur l'IA pour aider les entreprises à prévenir les risques et à augmenter la productivité dans leurs environnements distants, hybrides et au bureau. La plateforme de Veriato propose des solutions pour la gestion des risques internes (IRM), l'analyse comportementale, la surveillance de l'activité des utilisateurs (UAM) et la prévention des pertes de données (DLP) dans une seule plateforme puissante. Veriato propose une surveillance, des alertes, des rapports et des captures d'écran, permettant aux clients d'être prédictifs et proactifs plutôt que réactifs, ce qui est essentiel en matière de cybersécurité. La plateforme aide les entreprises mondiales, les PME et les entités gouvernementales à devenir plus engagées, plus productives et plus sûres.