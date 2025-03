wAnywhere

wAnywhere est un logiciel de surveillance à distance des employés et de suivi du temps de travail basé sur l'IA, conçu pour garantir la sécurité et augmenter la productivité. Cet outil offre des fonctionnalités telles que la surveillance automatique du temps, le suivi des temps d'inactivité, la surveillance de l'utilisation des sites Web et des applications et le suivi de la localisation pour maximiser la productivité. Il fournit également une visualisation et des rapports intuitifs et complets à différents niveaux de l’organisation. Les gestionnaires peuvent définir des actions configurables lorsque des seuils ou des limites ne sont pas atteints, notamment le blocage d'écran ou le déclenchement de notifications. En plus de la surveillance, wAnywhere offre des capacités de communication et de collaboration au sein de la plateforme. Les utilisateurs peuvent interagir avec les membres de l'équipe via une application de visioconférence sécurisée de niveau entreprise et un chat d'entreprise. L'outil permet une configuration, un attachement, une création de groupe par service et la possibilité d'ajouter une marque personnalisée pour une culture cohérente. wAnywhere fournit également une collection d'applications améliorant la productivité, permettant aux employés d'avoir tout ce dont ils ont besoin sur un seul bureau. L'outil ajoute continuellement de nouvelles applications et permettra bientôt d'accéder également à des applications externes populaires. Pour garder les employés engagés et motivés, wAnywhere propose des fonctionnalités de gamification et de bien-être. Il vise à accroître l'engagement en fournissant des fonctionnalités innovantes qui favorisent la motivation et le bien-être. L'outil souligne également sa valeur pour débloquer divers avantages, notamment un lieu de travail sécurisé indépendant de l'emplacement, la flexibilité du travail hybride, la réduction des coûts immobiliers, énergétiques et des déplacements domicile-travail. maximiser et suivre la productivité, renforcer la culture d'entreprise et fournir des informations basées sur les données grâce à une visualisation et des rapports intuitifs. De plus, wAnywhere met l'accent sur la sécurité et la conformité basées sur l'IA pour créer un environnement sécurisé pour les entreprises explorant la possibilité de travail hybride.