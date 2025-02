Logiciel de surveillance des employés - Applications les plus populaires - Tunisie

Trackabi

Trackabi est un excellent logiciel pour le suivi du temps, la surveillance des employés, la capture d'écran et le suivi des URL, la planification des congés des employés, le suivi des itinéraires GPR, la préparation des rapports de temps, la planification et l'estimation de projets, la facturation et la gestion des paiements. Trackabi se concentre sur les petites et moyennes entreprises. Trackabi rend le suivi du temps efficace et engageant grâce à son approche de gamification. Les utilisateurs peuvent gagner des réalisations et des points de karma lorsqu'ils atteignent des objectifs spécifiques définis par un manager. Points forts du produit : — Trackabi Desktop Timer pour Windows, Linux et macOS peut enregistrer automatiquement le temps travaillé et préparer des statistiques d'activité quotidienne des utilisateurs. Il peut détecter les temps d'inactivité, capturer des captures d'écran, suivre les URL des navigateurs et enregistrer les applications utilisées, en différenciant les applications de travail et de loisirs. — L'application mobile Trackabi peut suivre le temps et enregistrer les itinéraires GPS. Il comprend également une section de planification des congés et une section pratique d'Insights pour contrôler l'activité des autres utilisateurs, afficher leurs captures d'écran et d'autres données. — Gamification du suivi du temps : réalisations et points de karma pour une plus grande motivation et un engagement accru. — Feuilles de temps hautement personnalisables : Les feuilles de temps peuvent être éditées comme des feuilles de calcul dans Excel et offrent de nombreuses options de personnalisation (données à afficher, champs obligatoires, champs personnalisés supplémentaires, etc.). — Gestion des congés des employés intégrée aux feuilles de temps : calendrier des jours de congé personnel pour chaque employé et calendrier de congés commun avec le processus de demande/approbation. Les congés des employés peuvent être inclus dans les feuilles de temps pour permettre aux gestionnaires de s'assurer plus facilement que les données sont complètes. — Rapports de temps personnalisables : les rapports de temps peuvent être générés à partir d'une feuille de temps en fonction des paramètres de l'utilisateur et partagés via des liens externes ou exportés vers Excel ou PDF. — Facturation et paiements : les factures peuvent être créées à partir de rapports ou indépendamment et envoyées aux clients par e-mail. Le système permet de saisir les paiements des clients et de suivre les totaux et les factures en souffrance. — Plans et estimations de projet : les plans de projet avec une ventilation par jalons, tâches et sous-tâches permettent une estimation ascendante du temps et du budget. Les montants estimés peuvent être comparés aux données en direct des feuilles de temps des employés. — Rôles d'accès utilisateur : le système prend en charge les rôles d'accès utilisateur avancés basés sur des privilèges modifiables. De plus, chaque utilisateur peut accéder à de nombreux comptes d'entreprise : rejoignez une entreprise en tant qu'employé et créez son compte d'entreprise en utilisant le même nom d'utilisateur. — Accès client : les clients peuvent être invités à accéder aux rapports de temps, aux factures et aux feuilles de temps enregistrés liés à leurs projets. Cela aide un client à garder un œil sur le temps passé par son entrepreneur et à contrôler ses dépenses. — Git Commits Import : importer des commits depuis Git et les convertir en entrées de temps est une excellente fonctionnalité pour les développeurs de logiciels. Les commits Git avec commentaires peuvent être convertis en entrées de feuille de temps. — Tableaux de bord informatifs : un tableau de bord à vue d'ensemble affiche les résumés du temps travaillé, les jours d'absence des employés et les alertes concernant les rapports de temps manquants (moins de temps que prévu). — Informations sur les données de l'entreprise : un aperçu détaillé de l'activité quotidienne de chaque employé indiquant le temps travaillé, le temps ajouté à une feuille de temps, les applications utilisées, les captures d'écran, les temps d'inactivité, les itinéraires GPS, etc.