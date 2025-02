Logiciel d'expérience employé - Applications les plus populaires - Terres australes françaises

Quantum Workplace

Quantum Workplace a été lancé parmi les premiers logiciels d'engagement et de performance des employés il y a plus de 20 ans et s'est depuis associé à des milliers d'organisations pour élever les employés, l'équipe et la réussite commerciale. En fin de compte, il aide les leaders à connecter les points entre l'engagement et les performances avec des outils intuitifs et conviviaux, y compris des enquêtes complètes et automatisées des employés; outils de définition et de suivi d'objectifs; reconnaissance entre pairs; rétroaction en temps réel; en tête-à-tête continu; critiques de talents intelligents; et une analyse robuste des gens. * Prenez des enquêtes: recevez des notifications push pour les enquêtes Pulse et gardez une trace de toutes les enquêtes que vous avez été invitées à terminer. * Ayez des conversations efficaces en 1 contre 1: révisez les réponses, les éléments de l'ordre du jour et les commentaires pour vos 1 contre 1. Prenez des notes lors de votre conversation en face à face pour vous référer plus tard. * Donnez une reconnaissance: utilisez l'application Quantum Workplace pour afficher et publier la reconnaissance de vos collègues. * Suivez les mises à jour des objectifs: restez à jour sur toutes les mises à jour d'objectifs qui se produisent sur votre lieu de travail. * Commentaires: utilisez des fonctionnalités de raccourci pratiques pour donner ou demander des commentaires dans l'instant. * Remarques privées: Capturez les notes privées qui se synchronisent automatiquement avec votre compte de travail quantique pour référence ultérieure. Quantum Workplace a aidé à capturer de manière transparente des milliers de voix d'employés, à fournir des idées et des conseils intuitifs aux gestionnaires et à transformer la culture du lieu de travail pour le mieux. Avec 9 000 organisations interrogées chaque année, Quantum Workplace est devenu la plus grande base de données de données de données de données des employés en Amérique du Nord - grâce à sa plate-forme de base d'engagement et de performance et du programme Best Places to Work reconnue à l'échelle nationale. L'entreprise maintient les employés connectés, alignés et sur la voie du succès. Ses solutions d'engagement, de performance et de renseignement permettent aux équipes de rester concentrées et engagées et à fournir de puissants résultats commerciaux.