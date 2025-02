Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites Web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop et accédez à une multitude d'applications exclusives sur Mac, Windows. Utilisez les espaces pour organiser les applications, basculez facilement entre plusieurs comptes et augmentez votre productivité comme jamais auparavant. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel d'expérience employé - Applications les plus populaires - Suède

Les logiciels d'expérience employé aident les entreprises à gérer, surveiller et améliorer la façon dont les employés perçoivent leur rôle et leur expérience globale au sein de l'entreprise. En consolidant divers systèmes et points d'accès en une plate-forme unique et conviviale, il rationalise la communication et soutient le développement d'une culture d'entreprise cohérente et attrayante. Cette technologie est particulièrement bénéfique pour les équipes distantes et hybrides, car elle sert de hub centralisé offrant un accès facile aux logiciels essentiels, aux informations de l'entreprise et aux programmes de développement de la culture. Il propose également des outils pour le développement d'équipe et de carrière, ainsi que des applications intégrées pour gérer l'analyse des personnes. Ces applications offrent un aperçu des inefficacités sur le lieu de travail et des problèmes bureaucratiques qui peuvent frustrer les employés, dans le but de réduire le stress en simplifiant la pile technologique en un seul point de contact. L’expérience employé peut être classée en aspects numériques, physiques et culturels. Les responsables et cadres RH utilisent ces plateformes pour suivre les tendances de productivité, les niveaux d'engagement et pour diffuser des messages ciblés. Les employés utilisent la plateforme pour accéder aux informations sur la paie et les avantages sociaux, et pour participer aux modules de performance et de feedback pour le développement personnel et d'équipe. Des enquêtes sont utilisées pour recueillir des commentaires, et un logiciel d'analyse RH aide à identifier les problèmes en surveillant les taux de rétention et de turnover.