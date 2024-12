Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de communication avec les employés - Applications les plus populaires - Norvège

Un logiciel de communication avec les employés personnalise et diffuse des communications internes telles que des newsletters, des blogs, des flux d'actualités et des mises à jour dans l'ensemble d'une entreprise. Souvent, les informations contenues dans les newsletters des employés ne sont pas pertinentes pour tout le monde, ce qui entraîne un désengagement à l'égard des mises à jour des dirigeants. Ce logiciel permet aux dirigeants d'entreprise de segmenter les communications en fonction du service, de l'emplacement et du poste, garantissant ainsi que les messages sont pertinents pour les destinataires. De plus, il prend en charge divers appareils, permettant aux dirigeants d'adapter les méthodes de diffusion, ce qui augmente la probabilité d'engagement des employés avec le contenu. Ces fonctionnalités de communication sont souvent intégrées à des plateformes plus larges de soutien aux employés et associées à des outils tels que des logiciels d'engagement et de défense des droits des employés. Bien que le logiciel intranet des employés puisse inclure certaines fonctionnalités de communication, il lui manque généralement les capacités approfondies de personnalisation et de suivi de l'engagement des logiciels de communication dédiés aux employés.