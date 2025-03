SoAmpli

soampli.com

SoAmpli est une plateforme SaaS de marketing et de vente primée. Grâce à une interface belle et conviviale, SoAmpli aide les entreprises à transformer leur équipe commerciale en stars du social Selling, augmentant les ventes et propulsant les marques. La plate-forme SoAmpli facilite la création d'un espace centralisé permettant aux responsables du marketing et des médias sociaux de distribuer rapidement du contenu entièrement approuvé et 100 % conforme à la marque à leur équipe commerciale et à leurs employés, ce qui permet aux utilisateurs de publier ou de planifier extrêmement facilement. advance - contenu de l'entreprise sur leurs profils de réseaux sociaux personnels. Les utilisateurs peuvent associer un certain nombre de comptes de réseaux sociaux à leur profil SoAmpli, notamment Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Tous les liens sont automatiquement raccourcis, ce qui permet de suivre leur parcours sur le Web et de ramener des informations sur les clics, le nombre de partages et la portée globale. Les entreprises peuvent ensuite recueillir des informations uniques grâce aux statistiques en temps réel et aux tableaux de bord téléchargeables de SoAmpli pour les aider à mesurer le succès et à présenter le retour sur investissement du contenu social. En 30 jours, SoAmpli peut générer 30 % de prospection plus pertinente pour les entreprises, en augmentant et en mettant en valeur le retour sur investissement de leur contenu numérique, tout en obtenant des informations uniques et en accédant à de nouvelles voies de commercialisation inexploitées sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, SoAmpli contribue à combler le fossé très coûteux entre les disciplines du marketing et des ventes, en fournissant efficacement à l'équipe commerciale des munitions de contenu – créées par le marketing – pour conclure davantage de transactions et favoriser des relations plus solides sur les réseaux sociaux.