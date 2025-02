iLobby

Ilobby est le leader mondial de la gestion des installations et des visiteurs pour les entreprises complexes et les industries réglementées. Déploié sur plus de 6 000 sites dans le monde, la plate-forme des installations d'Ilobby alimente les environnements de travail complexes en optimisant et en automatisant les processus clés de l'installation pour obtenir la conformité réglementaire, appliquer les protocoles de sécurité et stimuler les exigences de sécurité du site. FacilityOS est une plate-forme de gestion des installations de bout en bout, composée de plusieurs modules indépendants pour la gestion des visiteurs, la gestion d'urgence et d'évacuation, le contrôle d'accès physique des visiteurs et entrepreneurs, ainsi que la collecte et la vérification des packages. Ces modules puissants abordent des zones fonctionnelles spécifiques et lorsqu'ils sont utilisés en combinaison, fournissent une solution entièrement intégrée et holistique de gestion des installations et des visiteurs. Gestion des visiteurs pré-chargée et préconfigurée sur le matériel au niveau de l'entreprise, Visitoros rationalise et automatise la gestion des visiteurs afin que vous puissiez améliorer la sécurité, la sécurité et la conformité au travail. Gestion des urgences et des évacuations Les urgences améliorent l'efficacité et la vitesse de vos évacuations et optimise la préparation à la gestion des urgences. Réduire le risque, minimiser les temps d'arrêt et éviter les pénalités coûteuses avec des alertes d'urgence numérisées, des évacuations et des rapports. La gestion de l'identité physique et de l'accès Securityos étend les avantages du contrôle d'accès aux visiteurs, aux entrepreneurs et autres invités temporaires vous permettant d'émettre, de suivre et de gérer en toute sécurité l'accès aux installations physiques. Rationaliser et automatiser l'approvisionnement des autorisations tout en augmentant le contrôle et la visibilité. Gestion des forfaits et de la livraison rend le suivi et la gestion des forfaits entrants simples et sécurisés avec la livraison. Gérer les livraisons, suivre les documents, vérifier et accepter les forfaits, voir toutes les livraisons en un coup d'œil, et plus encore. Propulsé par la technologie, les personnes et les processus éprouvés, Ilobby réinvente la façon dont les organisations peuvent garder leur peuple et leurs installations en sécurité, en sécurité et en conformité.