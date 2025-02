Logiciel de notification d'urgence - Applications les plus populaires - Suède

iLobby

ilobby.com

iLobby est le leader mondial de la gestion des installations et des visiteurs pour les entreprises complexes et les secteurs réglementés. Déployée sur plus de 6 000 sites dans le monde, la plate-forme FacilityOS d'iLobby alimente les environnements de travail complexes en optimisant et en automatisant les processus clés des installations pour assurer la conformité réglementaire, appliquer les protocoles de sécurité et répondre aux exigences de sécurité des sites. FacilityOS est une plateforme de gestion des installations de bout en bout, composée de plusieurs modules indépendants pour la gestion des visiteurs, la gestion des urgences et des évacuations, le contrôle d'accès physique des visiteurs et des entrepreneurs, ainsi que la collecte et la vérification des colis. Ces modules puissants répondent à des domaines fonctionnels spécifiques et, lorsqu'ils sont utilisés en combinaison, fournissent une solution holistique et entièrement intégrée de gestion des installations et des visiteurs. Gestion des visiteurs Préchargé et préconfiguré sur du matériel d'entreprise, VisitorOS rationalise et automatise la gestion des visiteurs afin que vous puissiez améliorer la sûreté, la sécurité et la conformité sur le lieu de travail. Gestion des urgences et des évacuations EmergencyOS améliore l'efficacité et la rapidité de vos évacuations et optimise la préparation à la gestion des urgences. Réduisez les risques, minimisez les temps d’arrêt et évitez les pénalités coûteuses grâce aux alertes d’urgence, aux évacuations et aux rapports numérisés. Gestion de l'identité physique et des accès SecurityOS étend les avantages du contrôle d'accès aux visiteurs, sous-traitants et autres invités temporaires, vous permettant d'émettre, de suivre et de gérer en toute sécurité l'accès physique aux installations. Rationalisez et automatisez le provisionnement des autorisations tout en augmentant le contrôle et la visibilité. Gestion des colis et des livraisons Simplifiez et sécurisez le suivi et la gestion des colis entrants avec DeliveryOS. Gérez les livraisons, suivez les matériaux, vérifiez et acceptez les colis, visualisez toutes les livraisons en un coup d'œil, et bien plus encore. S'appuyant sur une technologie, des collaborateurs et des processus éprouvés, iLobby réinvente la manière dont les organisations peuvent assurer la sécurité et la conformité de leurs collaborateurs et de leurs installations.