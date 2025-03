Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Les logiciels de paiement intégrés, également appelés logiciels de paiement intégrés, permettent aux entreprises d'accepter des paiements directement dans leurs produits plutôt que de recourir à une solution de paiement distincte. Ce logiciel rationalise le traitement des paiements, aidant les entreprises à réduire leurs coûts et à améliorer l'expérience client. Les entreprises utilisant des logiciels de paiement intégrés sont appelées facilitateurs de paiement (PayFac) car elles agissent en tant que prestataires de paiement. Cet outil est utilisé dans divers secteurs, notamment les fournisseurs SaaS, les marchés, les services de covoiturage et de livraison de nourriture, ainsi que les plateformes de jeux. Les logiciels de paiement intégrés s'intègrent souvent à un logiciel de gestion d'abonnement, qui définit et gère les plans d'abonnement pour les logiciels et services, et à un logiciel de facturation d'abonnement, qui gère la facturation pour les entreprises basées sur des abonnements.