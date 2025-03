Logiciel de paiement intégré - Applications les plus populaires

Railsr

railsr.com

Les consommateurs veulent des expériences totalement immersives et fluides, et attendent des marques qu'elles proposent les meilleures campagnes d'engagement, les plus personnalisées et les plus distinctives. Railsr a pour passion de permettre aux marques de créer des expériences financières pertinentes pour stimuler l'engagement et la fidélité des clients. Elle estime que l’économie financière intégrée constitue une manière fondamentalement différente de créer des relations entre les entreprises et les consommateurs. Railsr a créé une catégorie unique au sein du secteur des services financiers : les expériences financières intégrées. Elle l'a développé pour permettre à ses clients d'aider le consommateur financier, à offrir plus d'inclusion et de libertés. Railsr est un pionnier d’une nouvelle façon d’envisager la manière dont les services financiers peuvent responsabiliser et libérer. Il offre aux marques une nouvelle approche pour exploiter la puissance de la finance intégrée via une plateforme clé en main à faible coût. Il propose une finance intégrée dans le parcours numérique d'une marque, conçu comme un écosystème financier verticalement intégré, commençant au niveau de la banque centrale ou du système de paiement (par exemple Visa), et se terminant par une expérience numérique entièrement intégrée. Visitez railsr.com et découvrez comment nous pouvons vous aider ou contactez-nous via notre formulaire : www.railsr.com/start-your-experience