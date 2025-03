Logiciel de vérification des e-mails - Applications les plus populaires

Firmable

firmable.com

Firmable est la base de données B2B incontournable d'Australie qui aide les entreprises à prendre des décisions plus judicieuses et à obtenir de meilleurs résultats en en sachant plus que jamais sur leurs prospects, clients et candidats. Il permet aux équipes commerciales et marketing d'accélérer la croissance et d'améliorer l'engagement ; aide les recruteurs à identifier et attirer les bons candidats ; et fait gagner du temps à tous ceux qui recherchent des informations fiables sur le marché. La plateforme de base de données Firmable B2B compte : 👉Plus d'un million d'entreprises B2B australiennes et 10 millions de personnes. 👉Profils précis et détaillés avec des informations localisées, y compris l'ABN, les segments industriels, les piles technologiques et plus encore. 👉Large couverture mobile et e-mail 👉Support local Firmable s'efforce de vous aider, vous et votre équipe commerciale, à atteindre vos objectifs de croissance pour 2024.