Logiciel de vérification des e-mails - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Kickbox

kickbox.com

Kickbox est une solution leader de vérification des e-mails, permettant aux entreprises de vérifier les adresses e-mail, que ce soit une par une en temps réel ou en masse, garantissant que vous n'envoyez qu'à des contacts de messagerie valides et réactifs. L'API de vérification des e-mails en temps réel de Kickbox s'intègre de manière transparente à divers formulaires Web et points de contact, depuis les inscriptions de compte et les formulaires de capture de leads jusqu'à votre système CRM ou e-POS. En mettant en œuvre cette couche de sécurité supplémentaire, l’API filtre efficacement sur place les adresses e-mail fausses ou invalides. De cette façon, seuls les e-mails livrables parviennent dans votre base de données, vous garantissant ainsi de ne jamais manquer une opportunité de vous connecter avec votre public. Fonctionnalités mises en évidence : Vérification en temps réel et en masse : Kickbox vous aide à nettoyer vos listes de diffusion et à valider les adresses ajoutées à votre base de données. Intégration transparente : l'API de vérification des e-mails en temps réel s'intègre sans effort aux formulaires Web, capturant les données de courrier électronique des inscriptions de compte aux plateformes CRM. Des fautes de frappe ? Pas de problème : l'API Kickbox gère efficacement les fautes de frappe en invitant les utilisateurs à rectifier les erreurs en temps réel, garantissant ainsi une connexion transparente avec votre public. Résultats fiables et précis : les résultats de Kickbox privilégient la fiabilité et la précision, que vous vérifiiez les e-mails individuellement ou en masse. Conformité et protection des données : Kickbox est leader en matière de conformité et de protection des données et adhère aux meilleures pratiques. Scores Sendex™ : le tableau de bord sert de centre de commande, offrant un score de qualité exclusif pour chaque e-mail et fournissant des mesures supplémentaires pour la prise de décision stratégique. Communauté et assistance : Kickbox fournit une documentation facile à suivre, une assistance de premier ordre et des solutions de conseil en délivrabilité professionnelle. Pourquoi opter pour Kickbox ? Kickbox est plus qu'un simple service ; c'est votre partenaire stratégique pour vous aider à maximiser vos objectifs en matière de courrier électronique et à gagner plus d'argent grâce au courrier électronique. Avec un engagement envers la conformité, une intégration conviviale et la réussite des clients, Kickbox garantit que vos e-mails arrivent non seulement dans les boîtes de réception, mais maximisent également votre retour sur investissement marketing.