Logiciel de vérification des e-mails - Applications les plus populaires - Suède

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer - Le service de validation et de délivrabilité des e-mails le plus simple à utiliser, mais aussi le plus puissant. Bouncer est une plate-forme de vérification et de délivrabilité des e-mails sécurisée de type forteresse SaaS (conforme SOC 2 et RGPD) à laquelle font confiance des milliers d'entreprises sur 6 continents. La plateforme a été fondée en 2017 avec une mission simple : améliorer la communication par e-mail Human 2 Human et aider les gens à rester connectés via le canal e-mail. Bouncer est un leader technologique sur le marché de la validation des e-mails. La vérification de liste et d’API sont des mécanismes de premier ordre avec une politique de zéro temps d’arrêt. Le produit offre la meilleure couverture et des performances élevées (jusqu'à 200 000 e-mails vérifiés par heure et par client). Pour être une solution plus complexe pour les segments Entreprises et PME, le produit dispose de fonctionnalités supplémentaires telles que le contrôle de toxicité par courrier électronique et le kit de délivrabilité, afin que les utilisateurs puissent prendre en charge et améliorer leur délivrabilité. Bouncer dispose également d'une vaste bibliothèque d'intégrations (meilleurs outils d'automatisation du marketing, de marketing par e-mail ou de vente). Pourquoi devriez-vous considérer Bouncer comme votre solution de validation et de délivrabilité d’e-mails ? 1. Haute précision avec biais contre les faux négatifs - pour que les clients ne perdent pas la possibilité de se connecter en raison d'une mauvaise catégorisation 2. La meilleure couverture - la possibilité de vérifier les adresses e-mail hébergées par différents fournisseurs de services de messagerie (même vérification approfondie de Google Workspace et Office365) avec un faible nombre de résultats inconnus (0,3-3%) 3. Hautes performances - vitesse de vérification et limitation de débit généreuse. Ils peuvent vérifier rapidement 200 000 e-mails par heure et par client 4. Fiable (politique de zéro temps d'arrêt) et sécurisé - SOC2 ready 5. Complexité simplifiée - solution technologique de premier ordre avec une interface utilisateur simple et intuitive. Caractéristiques : Super simple à utiliser Vérificateur d'e-mails et vérificateur d'e-mails Faites simplement glisser et déposez votre liste d'e-mails contenant jusqu'à 250 000 adresses et laissez le vérificateur d'e-mails de Bouncer faire le travail ! Vous saurez quels e-mails peuvent être envoyés en toute sécurité, mais l'application détectera également