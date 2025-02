Logiciel de suivi des e-mails - Applications les plus populaires - Tadjikistan

NetHunt

Nethunt est un outil d'automatisation des ventes qui vit littéralement à l'intérieur de vos applications Gmail et d'autres applications Google Workspace. Il aide les équipes de vente à gérer les prospects, à entretenir les relations avec la clientèle, à surveiller les progrès des ventes et à conclure plus d'offres. En savoir plus sur Nethunt CRM 🙂 Organisez votre clientèle Utilisez les fonctionnalités CRM de base dans Nethunt pour organiser votre clientèle de la manière la plus efficace. ✓ Dites adieu à la saisie de données fastidieuse pour toujours. ✓ Utilisez la fonction de prévention en double de Nethunt pour garder vos données propres à tout moment. ✓ Les champs requis sont disponibles sur vos données pour vous assurer que vous avez ce dont vous avez besoin. ✓ Votre clientèle est en toute sécurité stockée en un seul endroit, protégé des fuites ou des yeux indiscrets par une bonne gestion de l'accès. 📞 Capturez les nouveaux prospects à travers plusieurs canaux Nethunt CRM est intégré à plusieurs outils qui vous permet d'obtenir de nouvelles prospects à partir de différentes sources et de la communication de stockage dans les enregistrements CRM. ✓ Créez de nouvelles pistes à partir d'appels entrants et sortants ✓ Transformez les discussions sur le site Web en nouveaux prospects ✓ Obtenez de nouvelles pistes des plateformes de médias sociaux ✓ Ajouter de nouvelles pistes au CRM des messagers ✓ Capture les fils à partir de formulaires Web personnalisés 📋 Base de plombs et de clients du segment Décomposez votre clientèle en segments ciblés pour envoyer des emplacements personnalisés en utilisant diverses macros - titre de travail, besoin, taille de l'entreprise et plus encore. ✓ Utilisez des filtres et des vues personnalisés pour segmenter vos contacts. ✓ Économisez un nombre illimité de segments pour vous-même ou partagez-les avec l'équipe. ✓ Ayez ces segments mis à jour automatiquement lorsque les nouveaux utilisateurs correspondent à certains paramètres. 💲 Construire un pipeline de vente Transformez les contacts en fils et poussez-les dans le magnifique pipeline fonctionnel. ✓ Ajouter de nouvelles offres, leur valeur, la probabilité de fermeture et la date de clôture attendue. ✓ Les transactions des transactions à travers les étapes du pipeline. ✓ Connaître les revenus coincés à chaque étape du pipeline ✓ Spot bloqué les pistes et comment les pousser vers l'achat. ✓ Créez un ou plusieurs pipelines personnalisés pour vos produits et services. ✓ Construire des prévisions en qui vous pouvez faire confiance. ⭕ Gérer les tâches Organisez votre journée de travail et gérez la charge de travail de votre équipe. Tout dans Gmail. ✓ Gérez les tâches et collaborez avec votre équipe à l'intérieur de Gmail. ✓ Attribuez automatiquement des tâches par certains critères ou algorithmes de la ronde. ✓ Lien des tâches aux e-mails et aux enregistrements CRM. ✓ Recevez des tâches quotidiennes pour planifier votre journée. 🤖 Automatiser les processus de vente à Gmail Nethunt CRM permet aux utilisateurs d'automatiser l'intégralité du processus de vente - de la capture de plomb à l'étape du pipeline des offres aux notifications. ✓ Capture est en cours de différentes sources et ajoutez-les dans votre CRM. ✓ Attribuez des gestionnaires aux prospects et configurez des répliques auto-auto-personnalisées. ✓ Prioriser les pistes automatiquement en fonction de leur comportement ✓ Définissez des séquences pour nourrir les pistes. ✓ Renseignez automatiquement les conversations par e-mail, les chats, les appels vers les profils CRM. ✓ Demandez à un algorithme de déplacer une avance vers la prochaine étape du pipeline en fonction de la réponse du plomb. ✓ Créez des tâches automatiques pour l'équipe. ✓ Définissez des notifications à l'équipe lorsque des changements importants se produisent dans le pipeline. ✓ Automatiser la saisie des données. ✉️ Automatisation des e-mails ✓ Créez des modèles de messagerie personnels et partagés dans Gmail. ✓ Écrivez des e-mails répétitifs facilement et rapidement. ✓ Personnalisez les modèles de messagerie avec des champs personnalisés. ✓ Utilisez des modèles de messagerie dans la correspondance quotidienne par e-mail, les campagnes par e-mail ou les séquences de messagerie automatisées. 📩 Suivi des e-mails Suivez vos e-mails et cliquez sur Gmail. ✓ Sachez si, quand et à quelle fréquence le récepteur considère vos e-mails en temps réel. ✓ Sachez quand les gens ouvrent vos e-mails pour fournir des informations à votre équipe. ✓ Priorisez les prospects en fonction du nombre de fois où ils ouvrent les e-mails ou cliquez sur les liens. ✓ Utilisez le suivi des e-mails pour les e-mails réguliers, les campagnes d'e-mail et les séquences de messagerie automatisées. 🔁 campagnes par e-mail Envoyez des campagnes par e-mail et des campagnes de suivi à Gmail. ✓ Envoyez des campagnes par e-mail à des segments personnalisés ou à la totalité de votre clientèle. ✓ Définissez des e-mails de suivi aux campagnes d'e-mail précédentes. ✓ Surveiller les campagnes Statistiques: ouvre, clics, désabonnements, rebonds et réponses. ✓ Envoyez des campagnes par e-mail via Gmail, Nethunt SMTP ou votre propre serveur SMTP. 📊 Rapports des ventes Suivez les mesures commerciales clés et les performances de l'équipe avec des rapports dans Nethunt CRM. ✓ Suivez l'efficacité de toute l'équipe et de chaque manager séparément - le nombre d'e-mails envoyés, les présentations faites, les appels faits, etc. ✓ Analyser la croissance de l'entreprise par rapport aux périodes précédentes - le nombre de transactions fermées ainsi que les revenus générés. ✓ Analyser les revenus en le décomposant par un gestionnaire, par un certain produit, par pays, etc. ✓ Suivez votre réalisation du quota. ✓ Analyser les raisons de la perte de transactions. ✓ Créez des prévisions de vente en qui vous pouvez faire confiance.