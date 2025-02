Logiciel de suivi des e-mails - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

PhoneBurner

phoneburner.com

Alimenter des millions de conversations mensuelles pour plus de 3 000 clients. Augmentez les taux de réponse aux appels et multipliez les connexions en direct de qualité avec le seul composeur doté d'un opérateur de niveau 1. Avec 15 ans d'expérience au service des équipes commerciales, nous comprenons que les appels n'augmentent pas les revenus. Les conversations oui. Le composeur puissant de PhoneBurner équilibre vitesse et qualité, offrant des connexions sans délai qui conduisent les commerciaux à des conversations plus significatives et à des résultats plus positifs. Réduisez votre risque d’indicateurs de spam. Multipliez par 4 les engagements en direct sans bip ni pause gênants. Gagnez du temps grâce à l’automatisation des flux de travail à la pointe du secteur. En tant que partenaire, PhoneBurner vous aide à atteindre plus de contacts, à maximiser la valeur des prospects et à mettre à l'échelle les meilleures pratiques qui génèrent des revenus. Appel. Envoi par courrier électronique. SMS. CRM et plus de 150 intégrations. Cadence. Répartition des leads. Identifiant local. Identification de l'appelant de marque. Surveillance des numéros. Rapports et analyses. Appelez le coaching. Tout est ici. Découvrez la plateforme de numérotation 1-to-1 la plus efficace et transformez vos leads en revenus plus rapidement. Essayez-le gratuitement, sans carte de crédit : - Numérotation puissante jusqu'à 80 contacts/heure - Réduisez le risque d'indicateurs de spam - Augmentez les taux de réponse aux appels - Obtenez des connexions instantanées sans délai - Mélangez les appels, les e-mails et les SMS - Laissez un seul clic messages vocaux - Automatisez l'enregistrement des appels et les processus post-appel - Coachez en temps réel ou enregistrez les appels - Bénéficiez d'une surveillance des numéros et de la correction des indicateurs - Créez des cadences de vente multi-touch - Distribuez intelligemment les prospects - Accédez à des rapports et analyses personnalisés - Collaborez avec le leader en 1 -to-1 Responsible Communications (TM) Utilisez notre CRM inclus ou intégrez-le à Salesforce, Zoho, Hubspot, SugarCRM, monday.com, Zapier, etc., ou créez des intégrations personnalisées via notre API.