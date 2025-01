Logiciel de suivi des e-mails - Applications les plus populaires - Rwanda

Salesmate

salesmate.io

La plupart des CRM sont rigides, inflexibles et coûtent très cher aux organisations, et Salesmate résout exactement ces problèmes. Salesmate est une solution flexible, personnalisable et rentable pour plusieurs équipes de votre organisation. La plate-forme résout ces problèmes en proposant des outils intégrés, en réduisant les coûts d'intégration et en offrant des capacités de personnalisation élevées. Le cœur de Salesmate est le module CRM, où les équipes de vente, de marketing et de réussite peuvent gérer sans effort les contacts, les prospects, les clients, les abonnés et les activités quotidiennes. Avec ces éléments essentiels, le module CRM est livré avec des outils intégrés que les équipes de première ligne peuvent utiliser quotidiennement, comme les appels, les SMS, la gestion du pipeline, les offres, les conversations et bien plus encore. L’une des principales raisons de l’augmentation des ventes est la capacité à automatiser les opérations et à gagner plus de temps pour vendre. C'est là que Salesmate propose des workflows et des séquences. Les workflows automatisent des tâches telles que l'attribution de transactions, l'attribution de tâches ou la communication basée sur une date. Tandis que Sequences peut mettre des suivis sur pilote automatique en fonction de vos termes et conditions. Et grâce au premier copilote alimenté par l’IA du secteur, tous les membres de votre équipe commerciale bénéficient d’une assistance personnelle. « Sandy AI » peut réserver des réunions, rédiger des e-mails ou ajouter des notes pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de demander ! Nous savons que les équipes commerciales ne peuvent fonctionner que lorsque les équipes marketing génèrent des leads de haute qualité. C'est là que Salesmate permet aux équipes marketing de créer et d'exécuter des campagnes hautement personnalisées et d'atteindre un public plus large. Non seulement cela, mais les équipes marketing peuvent également suivre les visiteurs du site Web, collecter des prospects à l'aide de formulaires ou de robots de génération de prospects, évaluer chaque prospect, créer des parcours marketing et envoyer les meilleurs MQL aux équipes commerciales pour un meilleur succès. Enfin, une excellente équipe de service client peut véritablement gérer la fidélisation, l'engagement et les revenus de l'entreprise. C'est pourquoi Salesmate fournit des outils tels que le chat en direct, les chatbots et les boîtes de réception partagées pour offrir les meilleures expériences à vos clients. Naturellement, vous avez besoin d’informations pour prédire les tendances, être agile et prendre des décisions dans votre parcours de croissance. C’est là que les tableaux de bord, les modèles, les rapports personnalisés et les informations vous offriront tout ce dont vous avez besoin pour voir ce qui se passe au sein de vos équipes et de votre entreprise. De la génération de leads à des expériences client de premier ordre, Salesmate a quelque chose pour tous les membres de votre équipe. Salesmate propose un essai gratuit de 15 jours, où vous pouvez explorer tous les recoins de la plateforme, sans partager les détails de votre carte de crédit. C’est sûr, sécurisé et accessible à tous les membres de votre équipe.