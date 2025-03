Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites Web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop et accédez à une multitude d'applications exclusives sur Mac, Windows. Utilisez les espaces pour organiser les applications, basculez facilement entre plusieurs comptes et augmentez votre productivité comme jamais auparavant. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de test de courrier électronique - Applications les plus populaires

Un logiciel de test d'e-mails aide les entreprises à prévisualiser et à tester les e-mails avant de les envoyer aux destinataires, améliorant ainsi l'efficacité des campagnes par e-mail et optimisant le retour sur investissement (retour sur investissement). Ce logiciel offre une plateforme d'édition pour identifier les problèmes potentiels dans un e-mail avant sa distribution. Les contrôles d'erreur courants englobent l'orthographe, la grammaire, le formatage, la conception et le codage. Tout au long de la phase de test, le logiciel simule l'envoi de l'email sur un serveur SMTP.