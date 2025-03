Logiciel de test de courrier électronique - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

GlockApps

La suite d'outils de délivrabilité GlockApps se compose de 3 applications conçues pour vous aider à augmenter vos ouvertures, clics et conversions jusqu'à 41 % ! Inbox Insight Exécutez 3 tests anti-spam gratuits avec Inbox Insight pour vous assurer que vos e-mails parviennent à vos clients. Les résultats de votre test de délivrabilité vous montreront : ◆ Le placement de votre e-mail dans 70 boîtes aux lettres de départ ◆ Vos enregistrements d'authentification d'e-mail (SPF, DKIM, rDNS et HELO vers IP) ◆ Le score de l'expéditeur de votre adresse IP ◆ L'endroit où votre IP est sur liste noire ◆ Le spam de votre e-mail score pour Google Spam Filter, Barracuda et SpamAssassin ◆ Analyse du contenu de votre e-mail https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics Protégez votre marque du phishing et de l'usurpation d'identité avec DMARC Analytics ! GlockApps DMARC Analytics vous offre : ◆ 10 000 messages DMARC GRATUITS chaque mois ◆ La possibilité de suivre, stocker et organiser tous vos rapports XLM de manière conviviale ◆ Une visibilité complète sur votre trafic de courrier électronique ◆ Un aperçu des campagnes par courrier électronique qui ont échoué à l'authentification ◆ Un contrôle total sur ce qu'il faut faire des e-mails qui échouent à l'authentification ◆ Alertes instantanées lorsqu'une activité suspecte est détectée ◆ Surveillance gratuite SPF, DKIM et DMARC toutes les deux heures. ◆ Possibilité d'ajouter des domaines illimités et même de les regrouper. Essayez GlockApps DMARC Analytics et obtenez 10 000 messages DMARC GRATUITS chaque mois ! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Uptime Monitor Notre Uptime Monitor vous envoie des alertes instantanées sur les problèmes liés à votre adresse IP, aux enregistrements SPF, DKIM et DMARC ainsi qu'aux protocoles HTTP, TLS et TCP. Commencez votre essai gratuit de 14 jours : ◆ Obtenez jusqu'à 20 moniteurs ◆ Soyez alerté dès que votre adresse IP est mise sur liste noire ◆ Surveillez la santé de vos enregistrements SPF, DKIM et DMARC et soyez instantanément averti si des changements se produisent. ◆ Soyez alerté instantanément si votre site Web tombe en panne ◆ Définissez vos propres intervalles de vérification (jusqu'à chaque minute !) ◆ Augmentez la transparence avec les pages d'état publiques ◆ Définissez vos propres règles de seuil de temps d'arrêt et soyez averti si votre statut atteint votre seuil https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/