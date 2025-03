Logiciel de test de courrier électronique - Applications les plus populaires - Ouzbékistan

Mailosaur

Mailosaur est la plateforme de test de communication que les entreprises utilisent pour capturer, tester, concevoir et analyser les messages électroniques et SMS. Assurez-vous que chaque message que votre entreprise envoie ressemble, se sent et fonctionne exactement comme vous l’aviez prévu. Créez rapidement des tests automatisés qui couvrent vos communications les plus critiques, des notifications et alertes de compte aux offres et annonces promotionnelles. Prévisualisez exactement ce que vos clients verront en prenant des captures d'écran à l'aide de vrais clients de messagerie sur une gamme d'appareils de bureau et mobiles. Les équipes d'assurance qualité et de développement utilisent Mailosaur pour tester l'authentification à deux facteurs (2FA/MFA), la réinitialisation des mots de passe et la personnalisation. Garantir que la disponibilité de votre service et l'accès des utilisateurs ne sont jamais interrompus en raison d'un changement de code ou d'une erreur. Isolez les environnements de test et de développement de la production, en utilisant vos serveurs de messagerie Mailosaur pour tout capturer sans que le reste des messages de test ne soit envoyé par erreur à de vrais clients. Surveillez en permanence la qualité et la cohérence des messages que vos systèmes envoient aux clients. S'assurer que les offres, les codes promotionnels et le contenu personnalisé fonctionnent à chaque fois. Avec Mailosaur, votre équipe dispose d'un accès sécurisé et instantané à un nombre illimité d'adresses e-mail et de serveurs de messagerie gérés de manière centralisée avec lesquels tester. De plus, des numéros de téléphone dans le monde entier imitent les appareils des utilisateurs réels, sans que votre équipe n'utilise son téléphone personnel. Mailosaur jouit de la confiance des startups et des entreprises, les marques les plus connues au monde dans tous les secteurs (y compris la santé, les technologies financières, les logiciels et la vente au détail) utilisant la plateforme pour améliorer la qualité et accroître la confiance.